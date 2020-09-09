Самые смелые представители уличной молодежной культуры покажут Челябинску свое мастерство

В Челябинске в предстоящее воскресенье, 13-го сентября, в рамках празднования Дня города в 15-й раз состоится фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение», который ежегодно собирает самых смелых представителей уличной культуры и современных видов искусства и спорта.

Главной площадкой события станет площадь Революции. Танцевальные битвы по хип-хопу и брейк-дансу, граффити-контест, чемпионат по воркауту и показательные выступления по слэклайну - посмотреть будет на что.

Параллельно в челябинском скейтпарке около здания общества «Динамо» (по улице Коммуны, 98/1) состоятся соревнования по экстремальным видам спорта: BMX, скейтбордингу и кикскутерингу (самокатному спорту).

Организаторы обещают гостям фестиваля много хорошей музыки и большое количество приятных сюрпризов. Начало мероприятий - в 13 часов. Подробности – в официальном аккаунте фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль «Продвижение» организован челябинской федерацией хип-хоп культуры при поддержке управления по делам молодежи администрации Челябинска.

Фото с сайта администрации Челябинска