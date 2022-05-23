23.05.2022
В Челябинске будут комплексно развивать часть поселка АМЗ
23.05.2022
В Челябинске по программе государственно-частного партнёрства построят две школы
23.05.2022
«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса
23.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
23.05.2022
Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»
23.05.2022
Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста
Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»
20.05.2022
Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО
19.05.2022
ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции
19.05.2022
Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом
18.05.2022
ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022