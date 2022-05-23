Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»

Сборная ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022» - соревнований, посвященных 90-летию ММК.

Как напоминают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», вместе с сотрудниками комбината в состязаниях, проходивших в период с 19-го по 21-е мая, участвовали работники ПАО «НЛМК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «Уральская Сталь» и АО «Автомобильный завод «Урал». Представители предприятий состязались в восьми видах спорта.

Матчи по стритболу проводились в санатории «Юбилейный», а соревнования по стрельбе, картингу, гребле на «драконах», мини-футболу, пляжному волейболу и настольному теннису – на базе спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск».

Завершающий игры турнир по армрестлингу проходил в уникальных условиях - на площадке листопрокатного цеха № 11 ПАО «ММК». Это стало своеобразным символом отношения к спорту на Магнитогорском металлургическом комбинате: компания в течение многих лет поддерживает развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Для участников «Корпоративных игр» из Липецка, Нижнего Тагила, Челябинска, Новотроицка и Миасса были организованы экскурсии по цехам Магнитогорского металлургического комбината (промышленный туризм активно развивается в ПАО «ММК»). Гостям показали также городские культурно-исторические достопримечательности и яркие примеры благоустройства общественных территорий последних лет.

Абсолютным чемпионом «Корпоративных игр» стала сборная Магнитогорского металлургического комбината, завоевавшая первые места в соревнованиях по армрестлингу, стритболу, картингу, гребле и мини-футболу, вторые – в настольном теннисе и стрельбе, третье – в пляжном волейболе. Второе место в общем зачете заняла команда Новолипецкого металлургического комбината, третье место - у сборной Нижнетагильского металлургического комбината.

Команды, занявшие призовые места, были награждены медалями, грамотами и кубками. Кроме того, каждой сборной торжественно вручили на память о соревнованиях в Магнитогорске копии триптиха, состоящего из монументов «Тыл – фронту», «Родина-мать зовет» и «Воин-освободитель».

«Корпоративные игры» стали еще одним знаковым событием, визитной карточкой Магнитогорска и Челябинской области, а главным итогом соревнований можно назвать дружеские связи, сложившиеся между участниками из разных городов страны, непередаваемые эмоции атлетов и болельщиков и добрые воспоминания о замечательном спортивном празднике, отмечают в пресс-службе ПАО «ММК».