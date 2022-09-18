Сегодня будет разыгран Кубок губернатора по водному поло

Сегодня, 18 сентября, станет известен победитель Кубка губернатора Челябинской области по водному поло. Решающие матчи состоятся в челябинском бассейне «Строитель».

Накануне решающего матча определились участники схватки за бронзовые медали. Ими стали команды «Кинеф» из Киришей и волгоградский «Спартак». Эта игра начнется в 12 часов. А в главный финал пробились сборная Нижегородской области и хозяйки турнира, ватерполистки «Динамо-Уралочки» Златоуста. Игра за «золото» пройдет в 13-30, после чего состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров.

Все матчи финального игрового дня можно посмотреть на медиа-источниках холдинга ОТВ и ватерпольного клуба «Уралочка».