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Сильнейшие легкоатлеты России разыграют в Челябинске первые комплекты наград чемпионата страны

Фото: 
Пресс-служба администрации Челябинска
Спорт
Сегодня, 10:33
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В Челябинске сегодня, восьмого сентября, в первый день чемпионата России по легкой атлетике будет разыграно 18 комплектов наград.

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Светлана Абрамова отметила, что приятно удивлена тем, насколько быстро Челябинск сумел так качественно подготовиться к организации соревнований.

Напомним, ранее планировалось провести чемпионат России в Чебоксарах, однако в связи с пандемией коронавируса сроки постоянно сдвигались. Изменилось и место проведения состязаний.

«Челябинск сделал даже больше, чем нужно. Стадион Елесиной в прекрасном состоянии. Видно, что организаторы вложили душу в то, чтобы здесь все прошло на высоком уровне. И настоящим откровением для меня стало то, что всех участников соревнований в аэропорту встречали волонтеры. С подобной гостеприимностью мы сталкиваемся впервые», - сказала Светлана Абрамова.

Сегодня в 13 часов 30 минут состоится торжественная церемония открытия соревнований. После нее пройдут предварительные забеги, а затем и финалы на 100 метров - у женщин и 110 метров - у мужчин.

Кроме того, во вторник в столице Южного Урала женщины разыграют комплекты наград в метании диска и прыжках с шестом.

Завершится соревновательный день забегом на пять тысяч метров у мужчин.

 

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