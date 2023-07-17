Соревнования по маунтинбайку собрали в «Солнечной долине» Миасса спортсменов со всей России

В Миассе (Челябинская область), на курорте «Солнечная долина», завершились проходившие с третьего по 17 июля соревнования по маунтинбайку.

Чемпионат и первенство России в дисциплине «Кросс-кантри» собрали здесь спортсменов со всей России. Также в стартах приняли участие спортсмены из Беларуси.

Как отметила первый заместитель министра физической культуры и спорта Анна Кодина, это было мероприятие всероссийского уровня.

«Мы наблюдали интереснейшие гонки, с серьезной борьбой до самого финиша. Трасса подготовлена очень хорошо. Плюсы этой площадки в том, что вся трасса отлично просматривается - мы наблюдали интереснейшую борьбу», - сказала Анна Кодина.

Чемпионом России стал Евгений Евграфов – представитель Чувашской республики.

«Чемпионат России - самая важная гонка, проходит раз в году. Победа на чемпионате была моей целью на этот год, я очень доволен результатом. Сейчас я иду лидером в общем зачете, буду подтверждать результат на следующих гонках. На стартах большая конкуренция, очень сильные соперники. Трасса получилось интересной: много подъемов, техничных участков - все понравилось», - поделился эмоциями чемпион.

На втором месте в чемпионате России - Павел Лунде (Санкт-Петербург), на третьем - Иван Селедков (Москва).

В первенстве России среди юниоров первое место занял Роман Романов (Чувашская Республика), второе - Антон Тищенко (Москва), третье - Леонид Павлов (Чувашская Республика).

Среди девушек «золото» состязаний взяла Элина Семенова (Чувашская Республика), «серебро» - Арина Косарева (Санкт-Петербург), «бронзу» - Дарья Картинина (Москва).

Среди юношей лидером первенства России стал Дмитрий Петров (Чувашская Республика), второй результат показал Григорий Кокунов (Санкт-Петербург), третье место – у Константина Устьянцева (Свердловская область).







