Стартовало новое реалити-шоу «Путь в RCС»

Стартовал второй сезон реалити-шоу «Путь в RCС». Проект Лиги смешанных единоборств RCC «Путь в RCC» предоставляет возможность талантливым ребятам в возрасте от 18 до 25 лет даже без профессионального опыта и менеджеров начать строить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Лучшие участники пройдут через серию отборочных турниров, чтобы в итоге подписать контракт с лигой на несколько поединков.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, в академию единоборств РМК в Екатеринбурге приехали бойцы со всей России и соседних стран ради битвы за контракт с российской организацией RCC. Из 80 человек, которые прошли во второй этап отборочного турнира «Путь в RCC», до столицы Урала доехали только 53. В числе тех, кто выйдет в клетку, несколько участников первого сезона, а финалисты проекта Роман Мухамедшин и Илья Ерастов и вовсе привезли по несколько бойцов из своих команд.

Еще одним претендентом станет Игорь Крылов — брат бойца UFC Никиты Крылова: он будет драться в дивизионе полулегкого веса. В первый же день бойцы прошли медицинское обследование и фиксацию веса. Многие добирались до Екатеринбурга на поездах и машинах, и последние килограммы приходилось убирать в некомфортных условиях.

«В прошлом сезоне, если я не ошибаюсь, было только пять весовых категорий, в этот раз мы добавили тяжёлый вес и полутяжёлый вес. И, в принципе, такая, очень высокая конкуренция. Я думаю, второй сезон - это реально новые имена, очень много классных было спортсменов», - прокомментировал директор RCC Николай Клименко.

Самые насыщенные дивизионы — легчайший и полулегкий. Конкуренция в этом весе самая серьезная — и там, и там по 11 человек. Кроме того, впервые в истории проекта отбор пройдет в самой зрелищной весовой категории свыше 93 кг — в первом сезоне заявок в этом весе практически не было, поэтому тогда отбор был только в шести дивизионах.

Первая серия проекта уже вышла на канале академии единоборств РМК.

В пятницу состоялась жеребьевка участников, а в воскресенье - первый день соревнований, пройдут четвертьфинальные поединки.