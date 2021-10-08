08.10.2021
Стартовало новое реалити-шоу «Путь в RCС»
08.10.2021
Губернатор и митрополит Челябинской области обсудили важные вопросы
08.10.2021
Озерский «Золотой петушок» примет участие в «Карусели сказок»
08.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
08.10.2021
В Челябинске отложили проведение форума ВРНС и открытие памятника Александру Второму
08.10.2021
На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»
Стартовало новое реалити-шоу «Путь в RCС»
08.10.2021
РМК ищет таланты среди юниор-команд КВН Южного Урала
07.10.2021
Волонтеры вручили пенсионерам подарки от Благотворительного фонда РМК
07.10.2021
РМК запустила новый детский спортивный проект
06.10.2021
В Челябинске открыли памятник Герою России Сергею Молодову
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021