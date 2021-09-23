Текслер: Каждая история спортсмена-паралимпийца — это история преодоления

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил премиями призёров и участников Паралимпийских игр в Токио и их наставников. Все они получили денежные сертификаты.

Церемония награждения призеров и участников XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020 (Япония) состоялась в резиденции губернатора Челябинской области.

«Вы молоды, каждый шаг в этой жизни вам дается многократно сложнее и труднее, чем многим другим. Вы смогли все преодолеть, вы поверили в себя и заставили поверить других, и победили. Сам факт попадания на Олимпиаду и участия в играх в Токио – это большая победа, пьедестал почета – это победа вдвойне. Мы гордимся вами. Особые слова благодарности вашим родителям, наставникам, друзьям. Всем тем, кто рядом с вами по жизни, кто поддерживал вас на пути к Олимпиаде. Отдельное спасибо хочу сказать нашему тренерскому корпусу: без вашей профессиональной работы не было бы успехов спортсменов. Я от всей души поздравляю вас с блистательными спортивными достижениями и заслуженными наградами, желаю вам новых ярких, прорывных свершений и побед», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона вручил спортсменам и их тренерам денежные сертификаты. Участники Паралимпиады получили 400 тысяч рублей, их наставники – 200 тысяч рублей. Обладательница трех золотых и одной серебряной медали Валерия Шабалина получила вознаграждение в размере пяти миллионов рублей, ее тренер Татьяна Новикова — один миллион рублей.

Также по инициативе губернатора южноуральские призеры Паралимпийских игр получат квартиры от спонсоров.

«Каждая история спортсмена-паралимпийца — это история преодоления. Самого себя, бытовых трудностей, а порой скепсиса и недоверия. Поэтому они герои вдвойне. И каждому из нас, мне лично, есть, чему у ребят поучиться.

Сегодня я не только вручил нашим атлетам заслуженные награды, но и поговорил с ними о будущем. Их пример должен вдохновлять других людей с ограниченными возможностями здоровья. Выходить из дома, заниматься спортом, жить полной жизнью», - написал Алексей Текслер на своей странице в социальной сети.



Напомним, Челябинскую область на XVI летних Паралимпийских играх представляли пять спортсменов: Валерия Шабалина, Дмитрий Черняев (оба - плавание), Анна Сапожникова, Елена Шах, Александр Ширин (все трое - легкая атлетика). Всего южноуральские паралимпийцы завоевали шесть медалей (четыре золотых, одну серебряную, одну бронзовую) для сборной Паралимпийского комитета России и Челябинской области. Из них четыре награды на счету Валерии Шабалиной.