15.04.2022
В Челябинске нашли заказчика и исполнителя поджога Тойоты
15.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
15.04.2022
Челябинский клуб «ЧМС» может быть включен в госреестр памятников истории и культуры
15.04.2022
Алексей Текслер призвал машиностроителей поддержать коллективы предприятий
15.04.2022
Беспилотный трамвай начнут собирать в Челябинской области в конце года
15.04.2022
В Советском и Центральном районах Челябинска вырубят 166 деревьев
Текслер предложил растиражировать программу «Земский тренер» в других регионах страны
15.04.2022
Алексей Текслер призвал машиностроителей поддержать коллективы предприятий
15.04.2022
Челябинцы жалуются на перегрев квартир в угоду теплоснабжающей компании
14.04.2022
Пруд в Златоусте очистят, Булзи газифицируют
14.04.2022
Алексей Текслер проинспектировал родной Металлургический район Челябинска
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
12.04.2022