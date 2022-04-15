Текслер предложил растиражировать программу «Земский тренер» в других регионах страны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой тиражировать опыт реализации программы «Земский тренер» в других регионах страны.

Соответствующее предложение прозвучало на открытой встрече с представителями спортивной отрасли под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, в 2022 году в Челябинской области начали реализацию региональной программы «Земский тренер». Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. По аналогии с «Земским учителем» и «Земским фельдшером» проект будет привлекать и удерживать специалистов в сельских территориях и малых городах.

«Очень важно помимо спортивной инфраструктуры обращать внимание на кадровый вопрос. В регионе с этого года запущена и реализуется областная программа «Земский тренер», направленная на привлечение, удержание квалифицированных кадров в сельских территориях, малых городах», - рассказал Алексей Текслер.

По его словам, переехавший в малый населенный пункт области тренер может претендовать на подъемные. Кроме того, его зарплата будет доведена до средних показателей по региону. Программа полностью финансируется из региональной казны. Расходы на ее реализацию предусмотрены в областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Алексей Текслер выступил с предложением о возможности запуска соответствующей федеральной программы для всех регионов страны. «Вношу предложение: рассмотреть возможность запуска соответствующей федеральной программы для всех регионов страны», - предложил губернатор Челябинской области.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в правительстве рассматривается этот вопрос. «Что касается темы «Земского тренера», очень важный вопрос, и обращаю внимание субъектов на важность этого вопроса. У нас реализуется и рассматривается эта программа вместе с программой «Земский доктор», поэтому тоже внимательно этим будем заниматься», - отметил вице-премьер.

Как рассказал ранее министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов, в 26 муниципальных образованиях области в ведении органов управления физической культуры и спорта работают 350 тренеров и 203 инструктора-методиста, именно на них рассчитана эта мера поддержки. «Зарплата тренеров будет доведена до 35,5 тысяч рублей, а инструкторов-методистов до 28,2 тысяч рублей», – уточнил глава минспорта.

Единовременная выплата тренеру составит один миллион рублей. Это позволит поддержать более 500 тренеров и ежегодно привлекать тренеров и инструкторов в территории.