10.07.2023
Жители поселка Увельский пожаловались губернатору на большие проблемы с водой
10.07.2023
Теннисисты Челябинска стали чемпионами Летних паралимпийских Игр
10.07.2023
В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи ребят
10.07.2023
В Челябинской области в выходные утонули несколько человек
10.07.2023
Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку
10.07.2023
Областной суд не разрешил гулять директору челябинского пединститута
Теннисисты Челябинска стали чемпионами Летних паралимпийских Игр
09.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
11.10.2017
Челябинец выиграл «бронзу» на чемпионате Европы по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
15.09.2015
Алена Лопина из Челябинска стала призером Первенства Европы по настольному теннису среди глухих и слабослышащих
04.02.2015
Православные Челябинской области провели турнир по настольному теннису
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023