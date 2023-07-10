Теннисисты Челябинска стали чемпионами Летних паралимпийских Игр

Воспитанники челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта блестяще выступили на Кубке России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Состязания проходили в Саратове с третьего по седьмое июля в рамках комплексных соревнований Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Теннисисты Челябинска, воспитанники Виталия Поздина, завоевали семь наград турнира: две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Никита Новиков стал чемпионом Кубка России в парном разряде и вторым в личном зачете; Иван Карпов – победитель в парном разряде и третий в личном зачете. У Тимура Хуснуллина «серебро» в парном и личном разрядах. Максим Иванов – бронзовый призер соревнований в личном первенстве.