Тхэквондисты Челябинска получат свой ФОК для тренировок

Управление государственной экспертизы утвердило проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо в Челябинске.

Новый ФОК будет располагаться на территории, ограниченной проспектом Победы, Комсомольским проспектом и улицей Молодогвардейцев. Проект прошел положительное заключение госэкспертизы. Об этом говорится на сайте Единого Государственного реестра заключений. Застройщиком является МКУ «Челябстройзаказчик».

Площадь нового ФОКа - 2200 квадратных метров. В нем будет четыре зала общей площадью 1028 квадратов, просторный холл, фойе, зона отдыха и кафе. Здание обещает быть не только функциональным, но еще и современным.

О своем «доме» спортсмены мечтали давно. Сегодня на базе четырех школ в Челябинске тхэквондо занимается более 2000 человек.

«Это индивидуально разработанный проект, который сформировался с учетом мнения самих спортсменов», - отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.