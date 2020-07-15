«Трактор» переподписал легионеров и приобрел защитника из НХЛ

Челябинский хоккейный клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ в прошлом сезоне занял второе место с конца в Восточной конференции. Поэтому «Трактор» завершил сезон еще до начала пандемии. В новом розыгрыше КХЛ команда Анвара Гатиятулина хочет попасть в плей-офф, и для этого руководство челябинцев усилило состав «Трактора». В первую очередь, были переподписаны контракты с иностранными хоккеистами. На три года продлили соглашение с форвардом Лукашем Седлаком. В минувшем сезоне 27-летний чешский игрок набрал сорок очков в пятидесяти трех матчах регулярного чемпионата.

Как отмечается на сайте спортивного издания Betonmobile.ru, вместе с ним подпись под трехлетним контрактом поставил и нападающий Томаш Гика. На его счету тридцать четыре очка в сорока девяти матчах прошлого сезона. Защитник Ник Бэйлен также получил предложение о трехлетнем соглашении и решил его принять. Бэйлен отыграл в тридцати шести встречах и отметился двадцатью пятью очками.

К тому же «Трактор» не стал удерживать нападающего Андрея Гришакова, который перешел в «Торпедо». Этот 21-летний форвард в минувшем сезоне провел лишь двенадцать матчей за челябинский клуб. В два раза чаще он выходил на лед на уровне ВХЛ, выступая за «Челмет» и «Сокол».

Важным летним приобретением для «Трактора» стал защитник «Баффало» Лоуренс Пайлат. Этот шведский хоккеист заключил контракт на два года. За свою карьеру в НХЛ Пайлат провел почти пятьдесят матчей, тринадцать из которых в этом сезоне. Чаще Лоуренс появлялся в АХЛ, где набрал двадцать три очка в тридцати семи встречах. Как отметили в СМИ, Пайлат будет зарабатывать сорок пять миллионов рублей в год. Ранее в «Баффало» он получал почти миллион долларов до вычета налогов.

Помимо этого, руководство «Трактора» договорилось об обмене с «Металлургом» из Магнитогорска. Из Челябинска уехал защитник Владислав Семин, который набрал пять очков в двадцати четырех матчах минувшего сезона ВХЛ. В обмен «Трактор» получил четырех хоккеистов –защитников Семена Буйвана и Глеба Бабинцева, а также форвардов Павла Дорофеева и Дмитрия Шешина. Самым результативным из них является Шенин, который отметился семьюдесятью одним баллом в шестидесяти одной встрече.

Еще один обмен «Трактор» совершил с питерским СКА. Именно тогда челябинцы получили Владислава Семина, за которого «Трактор» отдал права на нападающего Якова Тренина. Отметим, что этот 23-летний игрок находится в системе «Нэшвилла» в НХЛ. В этом сезоне он провел двадцать один матч в главной лиге мира и отметился шестью набранными очками.

Также «Трактор» определился с календарем подготовки к новому сезону в КХЛ. Все сборы «Трактор» проведет в Челябинске. Изначально в июле команда Гатиятулина должна была отправиться в Белоруссию, но эти сборы были отменены. Пока что известно о товарищеских матчах лишь в августе, но позже клуб добавит спарринги и в июле. В середине августа «Трактор» примет участие в Кубке республики Башкортостан в Уфе, а в конце лета – в Кубке губернатора Челябинской области.

* Из официальных источников