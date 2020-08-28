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У спортсменов челябинского гандбольного клуба «Динамо» обнаружен коронавирус

Спорт
Сегодня, 09:57
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Автор: 
Инна Шемаева

В гандбольном клубе «Динамо» (Челябинск) у 111 игроков и одного официального лица выявлены положительные результаты на коронавирус. Ближайшие два матча отменены.

Об обнаружении «ковида» у челябинских гандболистов говорится в сообщении федерации гандбола России.

В связи с этим клуб сообщил, что его команда не сможет принять участие в следующих матчах Суперлиги Париматч: «Динамо» (Челябинск) – «Сунгуль»  и «Нева» – «Динамо» (Челябинск).

«На основании установленных обстоятельств комиссия приняла решение отменить эти матчи, засчитав в них «Динамо» техническое поражение со счетом 0:10. Одновременно с этим исполкому ФГР предложено временно отменить положения, согласно которым клуб, отказавшийся от участия в матче, наказывается штрафом в ₽600 тыс. и отстраняется от соревнований», - сообщили в федерации гандбола России.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Челябинске отменен традиционный Кубок губернатора Челябинской области по хоккею.

Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19.

Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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