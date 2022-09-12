Уральцы – в числе победителей яркого турнира по боксу от RCC Boxing Promotions в Челябинске

Нокауты от южноуральских боксеров и мощное выступление Заура Абдуллаева

На челябинской арене «Трактор» вчера, 11 сентября, впервые за долгое время прошел турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Главным событием стал поединок между Зауром Абдуллаевым и мексиканцем Хованни Страффоном.

Бой звезд мирового бокса начался аккуратно с разведочного раунда. Чтобы понять стратегии друг друга, соперники использовали одиночные контр-выпады, которые завершались хорошими хуками справа. Уже к третьему раунду Заур полностью взял инициативу на себя и хорошо работал по голове и корпусу – его левые удары снизу в печень почти всегда достигали своей цели. К четвертому раунду стало очевидно, что Заур превосходит соперника в ударной мощи: после серии четких ударов Абдуллаев нанес травмы сопернику, в результате чего у него начал заплывать глаз. В пятом раунде Заур продолжил атаковать, пробивал в голову, мексиканец же пропускал все больше ударов, и угол Страффона решил не выпускать своего спортсмена на шестой раунд. Заур Абдуллаев одержал уверенную победу техническим нокаутом.

«Мой соперник был крепкий, сильный, опасные удары у него были – непонятно, откуда прилетит. Он в каждый удар вкладывался, а я изматывал его техникой, и все прошло по плану. Старался концентрацию не терять, поэтому сразу не торопился. Когда у него глаз заплыл, не было смысла дальше продолжать бой», – отметил после боя боксер Академии единоборств РМК Заур Абдуллаев.

Боксер рассказал, что готовиться к бою с мексиканцем начал в Дагестане, а за месяц до турнира приехал в Екатеринбург, где занимался в академии единоборств. На турнире в Челябинске его особенно порадовала поддержка юных спортсменов, которые хором кричали «Заур вперед!» К слову, за пару дней до этого молодым людям удалось побывать на тренировке у Абдуллаева.

В со-главном событии турнира в ринге встретились Брайан Дэмиен Чавес и непобежденный Вадим Туков, который имел значительное превосходство в росте и в стартовых раундах, занимал центр ринга и работал с дистанции. Вадим раздергивал соперника, поджимал его к канатам и действовал сериями ударов. Аргентинец же старался контратаковать, но в основном это были одиночные удары. В четвертом отрезке Вадим отправил аргентинца в нокдаун: прошел точный удар по корпусу. Чавес с трудом поднялся и продолжил бой, ему помог и прозвучавший следом гонг. В пятом раунде Туков форсировал события, но аргентинец продолжал стоять. Зато в шестой трехминутке прошел еще один мощный удар по корпусу, после которого Чавес опустился на пол и не смог продолжить поединок. В итоге Вадим Туков одержал победу нокаутом и продолжает оставаться непобежденным боксером.

Досрочных побед на турнире добились Вильдан Минасов, который проходил подготовку в родном Миассе, и челябинец Иван Чирков. Минасов в первом раунде дважды отправил в нокдаун Карена Маргаряна, после чего рефери остановил бой. «Я рассчитывал на все восемь раундов, но получилось закончить в первом – удачно попал. Думаю, рано остановили бой, можно было еще побоксировать. Соперник физически сильный, очень заряженный на боковые удары, крепкий. Досрочно ни разу не проигрывал. Поработали бы с ним еще, но не вышло. Был уверен в своих силах, но боксировать дома волнительно: много близких, родных, друзей смотрели этот бой. Еще в зале много детишек из Челябинской области – это дополнительная ответственность», – рассказал Вильдан Минасов.

Для Ивана Чиркова эта досрочная победа стала первой в карьере. Три раунда он избивал Павла Гунченко, в результате чего на четвертый спортсмен не вышел. Интересно, что оба боксера не знали поражений в профессиональной карьере до очного поединка. «Очень много было волнения, потому что боксирую дома. Здесь такая большая арена, ощущения непередаваемые. Честно, боем недоволен, хотелось бы боксировать лучше. Показал плохой бой. Это второй мой поединок за полтора месяца, и, наверное, даже лучше, что я не прошел всю дистанцию. Подготовка, весогонка – все накопилось. Я тренируюсь с начала мая и отдыхал всего неделю. Организм устал, сейчас хочу отдохнуть от бокса и провести время с семьей, с друзьями», – выразил мнение Иван Чирков.

Также побед в своих поединках добились Илья Очкин, одолевший Андрея Томащука, Георгий Юновидов, оказавшийся сильнее Виктора Чваркова, и Денис Савицкий, сломивший сопротивление Игоря Вильчицкого. Отметим и уверенную победу Мухаммада Якубова. Он разобрался с аргентинцем Карлосом Даниэлем Кордобой. Екатеринбуржец выиграл все раунды в поединке и оказался сильнее единогласным решением судей.

Добавим, что все шоу RCC – это всегда мультимедийное красочное световое шоу и интересный выход спортсменов. Так и в этот раз творческая команда показала челябинцам, как их город будет выглядеть в будущем.

«Челябинск для RCC – один из самых любимых городов. Не так часто приезжаем, но каждый раз это праздник для организаторов, поясов и зрителей. Это возможность зайти на незнакомую для себя площадку и реализовать то, что хочется. Здесь крутые своды, более высокая сцена и краны, поэтому и больше зрителей помещается. Сама публика не разбалована большим количеством шоу – они приходят с огромным удовольствием с самого начала. Если посмотреть первые кадры, то 60 процентов зала на первом бое уже заполнены. Это о многом говорит», – отметил руководитель проектов RCC Алексей Галанов.

Боец смешанных единоборств, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков выразил надежду, что в Челябинске будет проходить еще больше турниров.

«RCC возвращается в «Трактор», а это значит, что в Челябинске будут проходить замечательные бойцовские вечера. Надеюсь, MMA тоже скоро вернется сюда, и мы с парнями порадуем вас кровью, потом и зрелищем. «Трактор» – родная для меня арена, я провел тут много боев. Люди в Челябинске всегда приходят за меня поболеть, тепло встречают. Независимо от результатов поединка, Челябинск – всегда за своих!» – добавил Иван Штырков.