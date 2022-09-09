Звезды мирового бокса провели тренировку для юношей и девушек Челябинской области

Юные южноуральские боксеры в четверг, восьмого сентября, в ледовой арене «Трактор» Челябинска встретились со звездами мирового бокса. Они провели для молодых людей тренировку.

Встреча состоялась в преддверии Дня города, 11 сентября. В этот день на ледовой арене «Трактор» пройдет большой вечер бокса, главным событием которого станет бой топового легковеса Заура Абдуллаева. Его соперник – мексиканец Джованни Страффон, в мае прошлого года финишировавший британского чемпиона и забравший титул IBO World.

«Сегодня на тренировке с ребятами была приятная атмосфера: всегда хорошо, когда дети радуются. Мне важно было получить от них поддержку. А в эту субботу буду удивлять челябинцев красивым боксом, хочу закончить бой досрочно», – сказал Заур Абдуллаев.

Джованни Страффон тоже настроен решительно. «Абдуллаев – боец, как и все остальные. Одним бойцом больше будет в моем списке. Хочу победить!», – отметил он.

Помимо вышеупомянутых именитых спортсменов, на тренировке побывали непобежденные боксеры из Челябинска Иван Чирков и Вильдан Минасов, которые впервые за время профессиональной карьеры будут выступать в своем городе. Молодые люди встречали их бурными аплодисментами.

«Мне очень понравилось, как выглядит Чирков. Он в форме! Была рада сфоткаться с ним и другими классными спортсменами. Сама я занимаюсь боксом полгода. Выбрала этот вид спорта, потому что у меня характер, как у папы. Уверена, боксом могут заниматься девочки. Все зависит от того, горят ли они желанием. Вот я горю. Бокс – это отлично! Я в форме и при фигуре», – отметила воспитанница челябинской школы бокса «Алмаз» Вероника С.

Уникальный вечер профессионального бокса состоится 11 сентября, в 16 часов, на площадке ледовой арены «Трактор». Организаторы – RCC Boxing Promotions и «Русская медная компания».

«RCC всегда делает яркие шоу. Те, кто уже был на турнирах, знают, что это будет мультимедийное красочное световое шоу, интересный выход спортсменов», – добавила ведущая RCC Boxing Promotions Екатерина Березовая.