«Уралочка» победно стартовала в финале Кубка России по водному поло

В Златоусте (Челябинская область) на базе Центра Олимпийской подготовки открылся финальный турнир Кубка России по водному поло среди женских команд. В нем участвуют восемь лучших коллективов страны.

Свой стартовый матч «Динамо-Уралочка» проводила с соперницами из «Буревестника» Нижнего Новгорода. На эту игру тренерский штаб хозяев не выставил двух ведущих игроков – из-за легкого недомогания решили поберечь Эльвину Каримову и Анастасию Панфилову. Да и в целом, Михаил Накоряков дал возможность проявить себя молодым ватерполисткам. Поэтому примерно полтора периода соперницы могли более-менее противостоять «Уралочке», не позволяя ей сильно оторваться в счете. Но когда за дело взялись опытные и более мастеровитые игроки, сразу сказался топовый уровень «Динамо-Уралочки». Мария Берснева забросила в ворота «Буревестника» шесть мячей, Юлия Лаптева – три, и еще по два забили Екатерина Зеленцова и Елизавета Заплатина. Итоговый счет – 17-7, уверенная победа «Уралочки» и в полуфинале она сразится с волгоградским «Спартаком».

«Мы играли сегодня не самым сильным составом, экспериментировали прямо по ходу матча и довели его до крупной победы. Но главные игры – это полуфинал и финал, надеемся, что наши лидеры вернутся в строй и помогут команде. Впереди – трудный сезон, цели ставим максимальные – победы во всех турнирах, где участвуем. Это чемпионат России, Еврокубки и первенства по всем возрастам», - сказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

«Уралочка» победно стартовала в финале Кубка России Фото Юлии Боровиковой Поделиться

«Первые матчи после летнего перерыва – всегда непростые. Необходимо из тренировочного режима переходить в игровой. Поэтому понадобилось какое-то время на адаптацию, позволили соперницам держаться близко по счету. Но потом все встало на свои места, крупно победили, готовимся к решающим матчам», - отметила игрок ВК «Динамо-Уралочка» Евгения Головина.

После матча главного тренера «Уралочки» Михаила Накорякова ждал сюрприз – свои подарки команде вручили друзья клуба - руководитель конно-спортивного центра «Рифей» Наталья Алистратова и посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова.