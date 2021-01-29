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В Челябинск приедет президент Европейского союза дзюдо

Завтра, 30 января, в Челябинске в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Миллера стартует Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо. Почетным гостем станет президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

На Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо приедет свыше 200 участников из более 20-ти регионов. В том числе - из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской, Самарской, Саратовской, Кемеровской, Московской областей, ХМАО, Пермского края, Москвы и Крыма.

Почетным гостем станет президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик. Его и Челябинскую область связывает многолетняя история дружбы и сотрудничества. Именно благодаря ему в столице Южного Урала состоялись чемпионаты Европы-2012 и мира-2014, организация которых признана лучшей в истории этих соревнований.

Напомним, что Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо проводится с 2001 года, начиная с 2004 года – в стенах первого в России регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо. Челябинский турнир заслужил репутацию одного из самых сильнейших и хорошо организованных спортивных мероприятий подобного уровня на территории Российской Федерации. Его победителями в разное время были такие звёзды отечественного дзюдо, как Виталий Макаров, Тамерлан Тменов, Дмитрий Морозов, Елена Иващенко, Ренат Мирзалиев, Иван Першин. Соревнования являются «мастерскими». Их победители могут выполнить норматив и получить почётное звание «Мастер спорта России».

По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз - Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области.