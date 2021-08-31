В Челябинске фигуристы представят свои программы, подготовленные для Олимпийских игр

Стал известен состав фигуристов на контрольные прокаты на турнире по фигурному катанию в Челябинске. На лед арены «Трактор» выйдут 54 спорстмена.

Как сообщает пресс-служба Первого канала на контрольных прокатах в Челябинске, которые состоятся 11 и 12 сентября, сильнейшие фигуристы России впервые представят новые программы, подготовленные для Олимпийских Игр 2022 в Пекине.

В контрольных прокатах примут участие следующие фигуристы. У женщин это Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

В парном катании челябинцы увидят следующие пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Михаил Рахманин;

В танцах на льду зрителей порадуют такие пары, как Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Диана Девис/Глеб Смолкин, Анабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов;

У мужчин свои программы представят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Евгений Семененко и Даниил Самсонов.

Напомним, ежегодные контрольные прокаты фигуристов сборной России проводятся по традиции перед началом сезона. Спортсмены представляют на суд специалистов и зрителей программы, с которыми будут выступать в новом сезоне.

Следующий сезон – олимпийский, что только подогревает интерес к спортсменам.

В прокатах планируется участие всех ведущих фигуристов нашей сборной. 11 сентября участники контрольных прокатов исполнят короткие программы (танцевальные дуэты – ритм-танец), 12 сентября – произвольные. Исполнению программ на публике будут предшествовать тренировки и консультации с судьями и техническими специалистами, которые оценят выступления и дадут рекомендации.