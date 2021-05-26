В Челябинске из-за Всероссийского полумарафона будет ограничено движение

В связи с проведением пятого Всероссийского полумарафона «Забег РФ» 30 мая в Челябинске с 10:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетская набережная до Северо-Крымской и в обратном направлении. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

В масштабном забеге с синхронным стартом примут участие тысячи человек из 84 городов страны, от Калининграда до Камчатки. В Челябинске стартовой площадкой является ЛА "Трактор". Участникам необходимо пройти регистрацию.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения с учетом ограничений.