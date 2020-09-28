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В Челябинске «Кросс Нации» прошел в ограниченном формате

Спорт
Сегодня, 15:50
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На Южном Урале в ограниченном формате прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации». В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе в Челябинске состоялись только спортивные забеги, а в 26 муниципальных образованиях области – массовые забеги с соблюдением санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

На Южном Урале на старт вышли спортсмены и любители бега 26 сентября. Мероприятие прошло в несколько усеченном формате в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Так, региональным минспортом было принято решение в областной столице не проводить массовые забеги, а ограничиться проведением забегов профессиональных спортсменов на различные дистанции. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов в возрасте от 9 до 50 лет.

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области, соревнования проводились в 4 возрастных группах на 5 дистанциях – победителям и призерам вручены кубки, медали, грамоты и памятные призы от партнеров мероприятия. В городах и районах области на старт «Кросса Нации» могли выйти уже все любители бега, однако сами забеги прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

 

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