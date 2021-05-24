В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки

В Калининском районе Челябинска продолжат реконструкцию футбольного поля. На этот год запланировано нанесение искусственного покрытия на поле и устройство беговых дорожек с резиновым покрытием, сообщили в пресс-службе МБУ «Спортивный город».

Новое футбольное поле, которое пока в стадии реконструкции, находится на улице Каслинская, 27. В 2020 году там установили ограждение и подготовили основание для нового покрытия.

Кроме этого, в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» утверждено финансирование еще двух спортивных объектов. В Курчатовском районе Челябинска в микрорайоне «Парковый» установят пластиковый хоккейный корт с зонами для запасных игроков и судьи. Спортобъект появится между домами на улице Бейвеля, 39 и на улице Габдуллы Тукая, 22. В Центральном районе в микрорайоне «Парковый-2» также установят хоккейный корт. Там планируют произвести укладку асфальтного покрытия.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» пообщалось с главой Курчатовского района Сергеем Антиповым, который рассказал о строительстве хоккейного корта на улице Бейвеля и о том, как именно челябинцы могут принять участие в проекте «Инициативное бюджетирование».

Как уточнили в пресс-службе МБУ «Спортивный город», в Челябинске в прошлом году отремонтировали 43 хоккейных корта и четыре тренажерных площадки в Курчатовском районе. Помимо реконструкции установили два новых хоккейных корта и шесть модульных зданий для переодевания спортсменов и инструкторов.

«До конца сентября 2021 года запланирован ремонт ещё 14 хоккейных кортов и пяти спортивных площадок. На 13 уличных площадках установят новое баскетбольное оборудование – это стойки, щиты и корзины для игры в баскетбол», - добавили в пресс-службе.