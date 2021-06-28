В Челябинске на пит-стоп остановились участники международного ралли «Шелковый путь»

Первого июля в Омске стартует международное ралли «Шелковый путь» – одна из сложнейших гонок планеты, которая ежегодно проходит в разных регионах России и финиширует на Востоке – в Китае или Монголии. Российский маршрут пройдет через Новосибирск и Горно-Алтайск, а конечной точкой ралли-марафона станет столица Монголии – Улан-Батор. В минувшую субботу, 26 июня, одни из фаворитов гонки – команда «МАЗ-СПОРТавто» – сделала техническую остановку в Челябинске для диагностики и заправки после пройденного пути. Спортивный караван следует из Минска в Омск, где и состоится старт «Шелкового пути».

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«МАЗ-СПОРТавто» принимает участие в «Шелковом пути» в одном из самых зрелищных классов: команда представлена тремя капотными грузовиками МАЗ-6440RR, один из которых был построен в этом году и уже опробован на гонке «Золото Кагана». Экипажи возглавляют опытные пилоты-призеры «Дакара» – Сергей Вязович, Алексей Вишневский и новичок Виталий Мурылев.

Спортивные траки Минского автомобильного завода болельщики автогонок называют «красными зубрами». Высота боевых автомобилей составляет 3,34 метра, длина – до 7 метров, ширина 2,55 метра с закрытыми дверями. Грузовики сопровождает техническая бригада на сервисных автомобилях и лафетах. Длина технички с лафетом достигает 19 метров. Общий вес комплекса – около 40 тонн.

«В связи с тем, что мы приняли решение добираться к месту старта ралли на боевой технике, на всем протяжении пути на команде лежит огромная ответственность. Важно не просто вовремя приехать к старту, но и сохранить двигатели и узлы в полном порядке для предстоящего изнурительного марафона», - говорит руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто», призер «Дакара» Сергей Вязович.

С командой следует технический эксперт мобильной лаборатории G-Energy: во время остановок он проводит диагностику двигателей по характеристикам работающего моторного масла. Проверил он масло и во время пит-стопа в Челябинске прямо на заправочной станции. Исследование показало, что за 2,5 тысячи км пробега от Минска до Челябинска параметры масла изменились не значительно.

Участникам «Шелкового пути» предстоит преодолеть еще пять с половиной тысяч километров до места старта.