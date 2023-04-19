В Челябинске открылся Центр гиревого спорта

В Тракторозаводском районе Челябинска на базе СШОР «Атлет» открылся Центр гиревого спорта. Новые помещения были переданы спортсменам в прошлом году, и сразу после ремонта здесь начались тренировки.

На открытие центра приехали сразу пять чемпионов мира по гиревому спорту: Иван Денисов, Ксения Дюдюхина, Оксана Степанова, Вячеслав Плотников и Денис Гафаров. Все они заняты подготовкой юных спортсменов в Челябинске.

«Мы несколько лет ведем работу по переводу спортивных школ из подвальных и цокольных помещений. У гиревиков давно была потребность в новых залах, поэтому, как только появились свободные подходящие площади, они были переданы школе «Атлет». И сейчас мы убедились, что сделали это не зря. Проведен хороший ремонт, закуплено современное оборудование, и большое количество ребят теперь имеют возможность тренироваться в великолепных условиях. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше детей и подростков приходили в спорт. Тем более, что здесь, занимаясь в одних залах вместе с победителями, чемпионами мира, ребята ставят перед собой высокие цели и знают, что могут их добиться», - подчеркнула глава города Наталья Котова.

«В феврале этого года мы начали ремонт нового помещения на улице Шуменской. Дизайн-проект разработали сами, стены украсили портреты наших прославленных спортсменов. В Центре дети с 12 лет могут заниматься гиревым спортом и бодибилдингом (детским фитнесом) абсолютно бесплатно. До этого гиревики занимались только на стадионе имени Елесиной и в помещении на Либкнехта. Теперь современные условия созданы и здесь, в Тракторозаводском районе», - рассказал директор СШОР «Атлет» Владислав Новокрещенов.

Напомним, история гиревого спорта в Челябинске начинается с 2002 года. Именно тогда на базе спортивной школы «Атлет» Иван Денисов, став чемпионом мира, начал формировать сборную команду города. Первый воспитанник школы Денис Гафаров в 2004 году выиграл первенство мира среди юношей, в 2008 году Ксения Дедюхина стала лучшей на первенстве Европы. Сегодня в школе под руководством 16 тренеров занимаются более 350 детей, а в копилке наград — многочисленные победы первенств всех уровней.

Адрес центра гиревого спорта: улицаШуменская, 20-а, телефон: 8 (351) 225-47-03.