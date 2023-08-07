В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж

Уникальный спортивный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж площадью 25,3 тысячи квадратных метров и высотой более 35 метров - будет построен на Университетской набережной в Челябинске. Сегодня губернатор региона Алексей Текслер, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт дали старт долгожданному строительству.

В церемонии также приняли участие спортивный директор Федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский, прославленные и юные футболисты, знаменитые легкоатлеты, сотрудники Челябинского цинкового завода.

На церемонии открытия губернатор поздравил всех жителей Челябинской области с началом строительства крытого футбольно-легкоатлетического манежа. «Арена “Челябинск” - знаковый для города и всей области проект, - подчеркнул Алексей Текслер. - Это уникальный проект. И в спортивном плане, и в архитектурном плане, я уверен, это будет одна из достопримечательностей города Челябинска».

Губернатор выразил уверенность, что новую Арену оценят спортсмены и молодежь, которая занимается спортом.

Арена «Челябинск» появится на пересечении улицы Молодогвардейцев и Университетской набережной. Здание будет высотой 35,75 метра. В нем разместится больше футбольное поле (105 на 68 метров), беговые дорожки, сектора для легкоатлетических видов спорта. При этом трибуны арены единовременно смогут разместить более трех тысяч зрителей. Кроме того, запланирована трибуна с местами для маломобильных групп.

В комплексе разместятся раздевалки с душевыми, два разминочных зала, раздевалки для судей, медицинский пункт, помещения допинг-контроля, тренажерный зал, пресс-центр, магазин спортивных товаров. Арена позволит проводить соревнования любого уровня, в том числе международные, а также другие культурно-массовые мероприятия.

Проект реализуется в рамках соглашения между правительством Челябинской области и Челябинским цинковым заводом.

Этот проект будет уникален не только для Южного Урала, но и в масштабах страны. Таких объектов не так много. «Поэтому уверен, что мы внесем свою лепту в развитие отечественного спорта», - считает глава региона.

Максим Митрофанов поблагодарил губернатора и руководство Челябинского цинкового завода за инициативу по строительству крытого многофункционального манежа.

«Новый футбольно-легкоатлетический комплекс позволит обеспечить качественную круглогодичную подготовку юных футболистов в регионе независимо от погодных условий, - отметил генеральный секретарь Российского футбольного союза. - Отрадно, что этот объект строится совместно с одной из крупнейших отечественных промышленных групп, и РФС рад внести свой вклад в это строительство. Мы вкладываем средства не просто в объект, а, в первую очередь, в здоровье наших детей и горожан, чтобы они занимались активными видами спорта».

От лица Российского футбольного союза Максим Митрофанов подарил сертификат на футбольное поле, которое будет расположено в этом манеже.

Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт поздравил всех присутствующих и жителей региона с началом строительства знакового для города объекта. «Для Челябинского цинкового завода это новый опыт. У нас есть все для реализации этого проекта», – сказал Павел Избрехт и поблагодарил губернатора Алексея Текслера и правительство области за поддержу и участие в этом проекте.

Алексей Текслер отметил, что руководство завода уделяет большое внимание поддержке и развитию профессионального и массового спорта. Строительство такого объекта – это вклад в развитие региона. Здесь будут базироваться детско-юношеские спортивные школы по футболу и легкой атлетике, а также футбольный клуб «Челябинск».

Высокие гости вместе с молодыми футболистами подготовили специальную капсулу с посланием будущим поколениям. Свои подписи под посланием потомкам поставили Алексей Текслер, Максим Митрофанов и Павел Избрехт. «Ведь манеж, как и многое из того, что мы делаем — для детей, для их будущего в родном регионе», - подчеркнул губернатор.

Капсула будет установлена в фойе манежа по окончании строительства. Проект планируется возвести и сдать в эксплуатацию в 2025 году. А открыть капсулу собираются через 25 лет – в 2050 году.