В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева

19 и 20 ноября в учебно-спортивном комплексе «Манеж» Уральского государственного университета физической культуры стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева. Они соберут около 250 сильнейших дзюдоистов из семи стран.

Турнир пройдет в статусе пятого этапа Russian judo Tour. Предыдущие четыре тура состоялись в Санкт-Петербурге, Красноярске, Майкопе и Екатеринбурге.

Участники уже начали прибывать в Челябинск. Легкоатлетическая арена уже превратилась в специализированную площадку для единоборств. Арена забрендирована в фирменных цветах турнира, установлено три татами олимпийского уровня, татами в разминочной зоне, мобильная трибуна для зрителей, большой экран, необходимое оборудование для проведения престижного турнира.

В заявке 41 спортсмен Челябинской области. В соревнованиях примут участие лидеры команды: бронзовый призер чемпионата мира Денис Ярцев, призер Кубка Европы, призер чемпионата России и спартакиады сильнейших, победитель и призер российского тура дзюдо Ирина Зуева, чемпионка России Дина Гизатулина, призер чемпионата Европы Сабина Гилязова, чемпионка России, призер турнира мировой серии «Большой шлем» Таисия Киреева и другие.

Отметим, Russian judo Tour – новый проект Федерации дзюдо России. Соревнования проходят в 2022 году по международным стандартам в тестовом режиме в крупных городах России в целях поддержки российских спортсменов и повышения интереса к профессиональному дзюдо.

Призовой фонд челябинского этапа составит 2,8 миллионарублей, его победитель получит сто тысяч рублей, серебряный призер – пятьдесят, бронзовый 25 тысяч.

Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.