18.11.2022
В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
18.11.2022
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
18.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.11.2022
Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
В Челябинск приехали ведущие дзюдоисты России, Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь, Монголии, Индии и Израиля
25.10.2022
В Академии единоборств РМК прошёл престижный детский Кубок по дзюдо
01.02.2022
В Челябинске состоится традиционный Кубок губернатора по дзюдо
13.01.2022
Мансур Исаев стал лауреатом народной премии «Светлое прошлое»
14.12.2021
Челябинск в 15-й раз примет всероссийские соревнования по дзюдо памяти легендарного Григория Веричева
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022