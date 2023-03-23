В Челябинске пройдет традиционный танцевальный турнир

С 14 по 16 апреля в Челябинске пройдет традиционный Кубок Губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. В течение трех дней во Дворце спорта «Юность» жителей города ждет праздник красоты и спорта.



Программа Кубка Губернатора в этом году расширилась до трех соревновательных дней, ведь турнир объединит в себе состязания лучших спортсменов в различных категориях:

- Спортивные танцы (европейская и латиноамериканская программа);

- ProAm ​(турнир среди пар «Профессионал-любитель»);

- Массовый детский танцевальный спорт;

- Соревнования среди студентов;

- Брейкинг;

- Акробатический рок-н-ролл.​

«Каждый, кто придет на соревнования, почувствует весну в ритме танца», - подчеркнула директор спортивной школы «Вероника» Вероника Бутузова.

Организаторы турнира так же отметили, что в этом году соревнования станут частью большого проекта «Ворота в Азию» и пройдут в рамках Международного форума «Современные грани взаимодействия танцевальных культур в евразийском пространстве».

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