В Челябинске пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина 16+

В Челябинске состоится Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина. Спортивные состязания в честь первого всенародно избранного губернатора Челябинской области пройдут в ближайшую субботу, 17 сентября, в легкоатлетическом манеже Уральского государственного университета физической культуры.

На турнир по дзюдо ожидаются более 400 человек. Свое участие уже подтвердили спортсмены из Севастополя, Симферополя, Ханты-Мансийска, Братска, Екатеринбурга, а также из Республики Казахстан и Донецка.

За всю историю проведения в турнире памяти Петра Сумина приняло участие более трех тысяч спортсменов из разных уголков России – Уральского, Сибирского, Приволжского, Центрального, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, республики Башкортостан, Санкт-Петербурга, а также из Германии, Сербии и Казахстана.

С этих соревнований начинали свою спортивную карьеру многие члены сборной команды России, уроженцы Челябинской области: Ирина Зуева, Дмитрий Придира, Дали Лилуашвили, Размик Барави, Никита Алексеенко, Михаил Швецов, которые неоднократно становились победителями и призерами первенств России, Кубков, первенств Европы и мира.

Торжественное открытие соревнований 17 сентября.

18 сентября пройдет мастер-класс по дзюдо с участием бронзового призера летних Олимпийских игр в Сиднее, чемпиона России по дзюдо, заслуженного мастера спорта России Юрия Степкина и мастера спорта России по дзюдо и самбо, бронзового призёра кубка мира Дмитрия Ярцева.

Напомним, соревнования проводятся с 2012 года с согласия семьи первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Сумина, его супруги Ольги Ильиничны.