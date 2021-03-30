В Челябинске пройдет юбилейный Кубок губернатора по танцевальному спорту

Южноуральская столица готовится к главному старту сезона – XX Кубку губернатору Челябинской области по спортивным бальным танцам, которые пройдут во Дворце спорта «Юность» с 9 по 11 апреля.

По сложившейся уже традиции соревнования пройдут на одной из центральных площадок города. По предварительным данным, на паркет ДС «Юность» выйдут более 1000 спортсменов из 30 регионов России. Билеты на соревнования будут распространяться среди жителей города бесплатно или по символической цене.

В программе будут разыграны комплекты наград всероссийских соревнований среди юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, а также юниоров и юниорок 16-18 лет, а также будут определены победители и призеры чемпионата и первенства Челябинска среди юношей и девушек 14-15 лет в европейской и латиноамериканской программе. В остальных возрастных группах пройдут межрегиональные соревнования по европейской и латиноамериканской программе, а также областные состязания по акробатическому рок-н-роллу и массовые соревнования среди начинающих спортсменов.

«Такие события – великолепная школа мастерства как для спортсменов, так и их тренеров. У них есть возможность продемонстрировать силу и навыки. Победа в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу даст возможность представить сборную команду Челябинской области на летней Спартакиаде молодежи России в Казани, которая пройдет в июне этого года. Для нас очень важно привлекать внимание местных властей к развитию спортивной инфраструктуры в целом – это одна из задач турниров такого уровня», - говорит директор XX Кубка Губернатора Челябинской области по танцевальному спорту Вероника Бутузова.

Высокий уровень организации соревнований позволил команде организаторов выиграть право на проведение в 2018 году чемпионата мира по танцевальному спорту. Это стало большим событием не только для спортивной общественности, а жителей всего региона. В турнире приняли участие более 3500 спортсменов из 19 стран.