В Челябинске школа по спортивной гимнастике получила новый инвентарь

В Челябинске для школы олимпийского резерва «ЧТЗ» по спортивной гимнастике приобрели оборудование в рамках национального проекта «Демография». Новое оборудование качественно улучшит условия тренировок не только для опытных, но и начинающих атлетов.

В школе по спортивной гимнастике обновили инвентарь на сумму 2,7 миллиона рублей. Закупили гимнастические брусья, подставки для страховки, гимнастические маты, поролон для страховочных ям, музыкальный центр, обручи, булавы, магнезию, а также спортивные костюмы, футболки, полуноски и полупальцы.

Как рассказали в Управлении по физической культуре и спорту, в этом году воспитанники спортшколы неоднократно становились чемпионами и призерами региональных и всероссийских соревнований. Только за апрель и май текущего года у представителей спортшколы - четыре медали Первенства России и 14 наград Лиги чемпионов.

Павел Копытов стал третьим по программе мастеров спорта в упражнении брусья. Тренер спортсмена — Марс Романович Хусаинов.

Семён Калистратов добыл три медали Первенства России. Он показал второй результат в вольных упражнениях и стал чемпионом на брусьях, а также завоевал бронзу в многоборье. Спортсмен тренируется под руководством Семёна Георгиевича Ерёмина .

В турнире «Лига чемпионов» воспитанники спортшколы завоевали четыре золота в юношеском разряде, серебро в личном многоборье, четыре бронзовые медали в юношеском разряде, в третьем разряде – четыре серебра и в личном одно серебро.