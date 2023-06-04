В Челябинске соревновались экстремалы

«Кубок города Челябинска RCC Extreme» открыл летний сезон экстремальных видов спорта в субботу, третьего июня, на площадке у арены «Трактор».

В открытых соревнованиях участие приняли более 80-ти спортсменов. Любители и профессионалы показали свои навыки в дисциплинах «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит».

«У нас много возрастных категорий, чтобы каждый мог показать, на что способен. Соревнования проводятся без взносов, для всех желающих, а желающих на удивление много, и нам очень повезло, что на улице тепло и сухо – для экстремальных видов спорта это то, что нужно», – подчеркнул организатор проекта «RCC Extreme», главный тренер Свердловской сборной по ВМХ фристайл Андрей Белов.

По итогам соревнований победителей наградили в 30-ти категориях в зависимости от возраста и дисциплины, которую представлял участник. Такие соревнования проходят в начале и конце спортивного сезона для фиксации уровня подготовки спортсменов.

«В Челябинске много ребят, увлекающихся экстремальными видами спорта, площадка пользуется большой популярностью, и все очень ждали старта сезона. В Челябинске есть Федерация экстремальных видов спорта, с каждым годом уровень подготовки участников становится выше, и такие соревнования помогают нам зажечь новые звезды на спортивном небосклоне», – рассказала заместитель директора МБУ «Спортивный город» г. Челябинска Валентина Егорова.

Во время соревнований для болельщиков работали фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт. Организаторы провели розыгрыш призов и мастер-классы по экстремальным видам спорта и стрит-дэнсу. Соревнования открыли летний сезон экстремальных видов спорта на площадке у ледовой арены «Трактор». На площадке запланированы еженедельные мастер-классы от местных спортсменов. Также спортивными навыками с челябинцами поделятся мастера экстрима из крупных городов страны. Кульминационным событием сезона станет спортивный праздник, посвященный Дню рождения Челябинска.

СПРАВКА

RCC Extreme Челябинск – профессиональный скейт-парк площадью 1,5 тысячи м² построен у ледовой арены «Трактор» в 2022 году. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Оснащение спота подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах. В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: «рампы», «разгонки», «перила», «фанбоксы», «пирамиды», «ступеньки» и другие фигуры для выполнения трюков. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда.