В Челябинске состоится Кубок памяти Валерия Белоусова

В Челябинске в субботу, 21 августа, пройдет традиционный Кубок памяти главного тренера ХК «Трактор» Валерия Белоусова, в котором примут участие команды фанатов городов Урала.

Фанаты сыграют не в хоккей, а в футбол. Такое решение принято болельщиками.

На турнир памяти Белоусова в Челябинск приедут коллективы болельщиков из Екатеринбурга и Магнитогорска. Матчи пройдут на стадионе «Центральный».

Перед стартом турнира состоится жеребьевка, в результате которой команды будут разбиты на две группы.

Расположение коллективов в турнирной таблице после группового этапа определит четвертьфинальные пары.

СПРАВКА

Валерий Константинович Белоусов (17 декабря 1948, Новоуральск, Свердловская область, СССР - 16 апреля 2015, Челябинск, Россия) - советский хоккеист, российский хоккейный тренер. Мастер спорта международного класса по хоккею (1976), Заслуженный тренер России (1992), Почётный гражданин Челябинска (2012).

В сезоне-2012/13 Белоусов привел «Трактор» к наивысшему достижению - финалу Кубка Гагарина. С магнитогорским «Металлургом» два раза выигрывал чемпионат России, с «Авангардом» - один раз. В качестве хоккеиста Белоусов выступал за команды «Кедр» (Новоуральск), «Спутник» (Нижний Тагил), «Трактор» (Челябинск), «Одзи Иглз» (Япония), «Металлург» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).

За сборную СССР провел восемь игр, забил один гол. Участник розыгрыша Кубка Канады 1976 года. Завоевал с «Трактором» бронзовые медали чемпионата СССР-1977 и до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории команды.

В качестве тренера работал в магнитогорском «Металлурге» (1996-2003, 2008-2010), омском «Авангарде» (2003-2007) и челябинском «Тракторе» (1989-1995, 2010-2014).