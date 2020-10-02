В Челябинской области из-за коронавируса запретили проведение спортмероприятий для детей

В Челябинской области временно запретили проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей до 18 лет в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Соответствующее распоряжение для руководителей региональных спортивных Федераций подписал министр по физической культуре и спорту области Леонид Одер. Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь минспорта Виталий Визаулин.

Согласно документа, решение о запрете принято в связи с резко ухудшающейся эпидемиологической ситуации на территории региона и согласно требования Роспотребнадзора.

При этом все спортивные секции продолжат работу в обычном режиме.

Напомним, по состоянию на утро первого октября в Челябинской области подтверждено 16 тысяч 829 случаев коронавирусной инфекции Covid-19, в том числе у 115 школьников.