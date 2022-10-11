В Челябинской области на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022

Пятнадцатого октября на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022 – любительские гонки на квадроциклах и внедорожных мотоциклах –старт в 12-00. (16+)

Старты проводятся в четырех классах для гонщиков на эндуро-мотоциклах:

GOLD: допускаются гонщики, имеющие опыт участия в подобных категориях. На любом мотоцикле. +18.

SILVER: допускаются гонщики на мотоцикле с водяной системой охлаждения, с любым опытом участия в гонках. +18 (имеют право заявиться в классы выше).

BRONZE:допускаются гонщики на мотоцикле с воздушной системой охлаждения. +18 (имеют право заявиться в классы выше).

LIGHT: допускаются гонщики на питбайках и девушки на любом типе мотоциклов. +16 (имеют право заявиться в классы выше, кроме несовершеннолетних).



Регистрация на сайте .



Старты проводятся в двух дисциплинах для гонщиков на квадроциклах:

GPS-ориентирование. Каждому участнику выдается карта местности с отметками, которые он должен пройти, победителем становится самый быстрый участник. Для стартов подготовлен маршрут протяженностью около 50 километров по окрестностям курорта «Солнечная долина».

Мудрейсинг – преодоление грязевых препятствий на пересеченной местности.

Предварительная регистрация доступна на сайте .

Для зрителей, кроме жарких гонок, организаторы подготовили развлекательную программу от ди-джея и ведущего, конкурсы и подарки.