Челябинские мотогонщики взяли три медали Кубка России

Мотогонщики из Челябинска блестяще выступили на третьем этапе Кубка России по мотокроссу, который состоялся 14 мая в Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба мэрии, воспитанники челябинской спортшколы по автомотоспорту добыли три медали в личном и командном зачетах.

В классе «250 см3» вторым финишировал Артемий Назаров, третьим — Проненко Святослав.

В командном зачете челябинцы взяли «бронзу» Кубка России. В составе команды за победу в третьем этапе состязаний боролись Александр Анферов, Иван Плеченко, Артемий Назаров, Святослав Проненко и Алина Дедюхина.