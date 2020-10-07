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В Челябинской области открылись новые филиалы спортшколы по силовым видам спорта

Спорт
Сегодня, 16:24
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В Аргаяшском, Уйском, Увельском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Варненском муниципальных районах и в Челябинске открылись на базе учреждений дополнительного образования открыли новые филиалы областной спортивной школы.

Новые отделения дополнительного образования, где будет заниматься более 600 детей в возрасте от 6 до 18 лет, с нового учебного года начали работать в семи территориях Южного Урала.

По словам специалистов областной спортивной школы, виды спорта были подобраны с учетом пожеланий самих жителей - греко-римская борьба, бокс, самбо, дзюдо и шахматы.

В рамках национального проекта «Образование» в течение лета спортивные залы и кабинеты были оснащены новым оборудованием и инвентарем – борцовскими коврами и матами, тренажерами, необходимой мебелью, информационными баннерами, методическими материалами. В филиалах ГБУДО «ОДЮСШ» начали заниматься более 600 новых воспитанников. Рабочие места тренеров-преподавателей также оборудованы по современным стандартам (компьютерное, программное обеспечение).

«За последние два десятка лет в Челябинской области не было такого развития инфраструктуры в системе дополнительного образования, в том числе, и в сфере спортивно-физкультурной направленности. В прежние годы муниципалитеты, как правило, сами изыскивали средства для развития такой инфраструктуры. А сейчас территории получили очень весомую поддержку. Созданы условия и для детей и для педагогов», - рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки Челябинской области Светлана Моисеева.

Основная цель - работа с группами  общефизической, общеразвивающей, начальной подготовки.

 

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