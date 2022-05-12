В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию

В следующую субботу, 21 мая, в Челябинской области состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, в 2022 году на стартовую линию всероссийских соревнований «Российский Азимут» выйдут около 2000 любителей спорта.

Центральный старт всероссийских соревнований запланирован в городе Челябинске на территории муниципальной лыжной базы по адресу: улица Лесопарковая, дом 2А.

Соревнования пройдут в двух форматах: спортивные и массовые забеги. Спортивные забеги пройдут на дистанциях от полутора до пяти километров в шести возрастных группах.

Напомним, «Российский Азимут» является самым масштабным и многочисленным соревнованием по спортивному ориентированию в мире. Состязания объединяют спортсменов-профессионалов, ветеранов спорта, любителей активного отдыха: представителей производственных коллективов, студентов, школьников и их родителей.