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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.05.2022

В челябинских школах может вырасти плата за питание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузам Челябинской области по итогам открытой конкурсной процедуры выделено 10 тысяч 874 бюджетных
12.05.2022

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию
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12.05.2022

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек
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12.05.2022 17:31

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию

В следующую субботу, 21 мая, в Челябинской области состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, в 2022 году на стартовую линию всероссийских соревнований «Российский Азимут» выйдут около 2000 любителей спорта.

Центральный старт всероссийских соревнований запланирован в городе Челябинске на территории муниципальной лыжной базы по адресу: улица Лесопарковая, дом 2А.

Соревнования пройдут в двух форматах: спортивные и массовые забеги. Спортивные забеги пройдут на дистанциях от полутора до пяти километров в шести возрастных группах.

Напомним, «Российский Азимут» является самым масштабным и многочисленным соревнованием по спортивному ориентированию в мире. Состязания объединяют спортсменов-профессионалов, ветеранов спорта, любителей активного отдыха: представителей производственных коллективов, студентов, школьников и их родителей.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.05.2022

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Верхн
12.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Родительская плата за питание в челябинских школах может вырасти на 100 - 200 рублей. Об этом вче
12.05.2022

В челябинских школах может вырасти плата за питание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.05.2022 17:28

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12.05.2022 17:12

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08.05.2022 20:02

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков

08.05.2022 14:58

По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела

08.05.2022 14:32

В Магнитогорске зажгут свечи Победы