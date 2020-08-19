В Челябинской области «Забег за облака» на Таганае все-таки состоится

В Челябинской области вопреки особым обстоятельствам, а именно введенному в связи с распространением коронавируса режиму ограничительных мер, традиционный горный марафон «Забег за облака» все-таки состоится.

Этой новостью сегодня, 19-го августа, порадовал телеграм-канал «Таганай ньюс». Правда, формат спортивного события будет несколько иным, чем в обычные годы.

Для участников марафона на Таганае подготовят трассы протяженностью 12, 30 и 42 километра - традиционно маршрут бегунов будет пролегать по самым живописным местам национального парка «Таганай». На дистанциях для марафонцев оборудуют пункты питания, чтобы спортсмены могли подкрепиться в пути.

Тренировка со свободным стартом состоится 29-го августа. Ее участникам нужно будет зарегистрироваться в качестве посетителей «Таганая».

«Второй вариант участия в марафоне - онлайн-забег. Заявиться на него можно в период с 30-го августа до 30-го сентября, а затем, преодолев положенные горные километры, отправить организаторам трек и результаты и получить памятную медаль», - сообщает «Таганай ньюс».

«Забег за облака» является одним из самых старых горных марафонов Урала. Его история началась в 1991 году, когда фирма «Таганай-Турист-Сервис» решила организовать забег на гору Круглица. С тех пор забеги стали ежегодными (за исключением 1994-1998 годов). Параллельно в Челябинской области стали организовывать зимний забег «Лыжня за облака».

Традиционно в марафоне принимают участие сотни бегунов - взрослых и детей - из Челябинской области и других регионов Российской Федерации. Например, в 2018-м году за облаками Таганая побывали более четырехсот южноуральцев и марафонцев из Свердловской, Тюменской областей, Пермского края, Москвы, Башкортостана и Удмуртии.