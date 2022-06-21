В Кыштыме завершается строительство ФОКа «Металлург»

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» в Кыштыме (Челябинская область) перешло в финальную стадию, и скоро спортивный комплекс откроет свои двери для горожан.

Двухэтажный комплекс ФОКа площадью 2,6 тысячи квадратных метров возводится в микрорайоне Нижнего Кыштыма, рядом с АО «Кыштымский медеэлектролитный завод».

В настоящее время идёт благоустройство прилегающей территории, монтаж звуковой системы, в душевых и раздевалках укладывают плитку. Для внутренней отделки выбраны качественные напольные покрытия, сообщается на официальной странице РМК.

«Для спортивного зала мы специально подбирали материал из практики эксплуатации полов в спортивных залах) выбран паркет канадский клён. Материал качественный и будет долговечен в эксплуатации», - рассказал Геннадий Перовский, советник генерального директора по капитальному строительству АО «КМЭЗ» (входит в Группу РМК) для РМК-ТВ.

Уже готовы системы отопления, вентиляции, водо- и электроснабжения.

Объект вместит спортзалы, оборудованные для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, гандболом и единоборствами. Также здесь разместятся тренажёрный и фитнес-залы, электронный тир. «Изюминкой Кыштымского ФОКа станет скалодром. Будут дистанции как для начинающих альпинистов, так и для профессионалов. Будет современный тренажерный силовой зал на первом этаже, на втором этаже планируется фитнес-зал с современными кардиотренажерами. Будет электронный тир на втором этаже. Найдется место и для настольного тенниса», - рассказал Алексей Могильников, директор ФОК Кыштыма.

Одновременно в комплексе смогут тренироваться 80 человек. По графику объект должны сдать ко Дню металлурга.

Напомним, торжественная церемония закладки первого камня в основание спорткомплекса «Металлург» в Кыштыме состоялась в октябре 2021 года. Это уже 48-й по счёту спортивный объект в Челябинской области, строительство которого финансирует Русская медная компания.

Новое здание вместе с Домом культуры и храмом завершит архитектурный ансамбль центральной площади микрорайона Нижний Кыштым.