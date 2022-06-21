21.06.2022
В Кыштыме завершается строительство ФОКа «Металлург»
20.06.2022
ГИБДД наказала обоих водителей экскурсионного автобуса, врезавшегося в грузовик на трассе М-5
20.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня
20.06.2022
Высадка новых деревьев и ликвидация свалок: Курчатовский район Челябинска продолжают благоустраивать
20.06.2022
На Южном Урале женщины в погонах стали героями музыкального клипа
20.06.2022
В Челябинской области выросла недельная смертность от ковида
В Кыштыме завершается строительство ФОКа «Металлург»
20.07.2021
На КМЭЗе появится самый современный в России цех электролиза меди
07.07.2020
КМЭЗ подтвердил соответствие системы менеджмента мировым стандартам
30.01.2020
КМЭЗ получил новые электролизные ванны для строящегося цеха
13.11.2019
Сбербанк профинансировал металлургические предприятия Группы РМК
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022