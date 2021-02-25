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В Магнитогорске обулись в валенки

В городе Магнитогорске (Челябинская область) прошел традиционный турнир по хоккею на валенках на КубокОбщественной молодежной палаты при городском Собрании депутатов.

В этом году насоревнования заявилось 28мужских команд и одна женская - "Ночные ведьмы". Поиграть в хоккей на валенках приехали ребята изАбзелиловского иАгаповского районов и Южноуральска.

Турнир поддержали магнитогорское депутаты Александр Марков, Дмитрий Куряев и Чевычелов.

Борьба на хоккейных площадках разгорелась нешуточная. Гости из Южноуральска "Уважаемый коллектив" сразу заявили о своём намерении побороться за самые высокие места. В итоге они остановились всего в шаге от пьедестала, заняв 4 место.

В финале за 1 место играли два фаворита: УЖДТ ПАО "ММК" и УМК. В невероятно напряжённом матче победу одержали железнодорожники ММК. Они подтвердили статус сильнейшей команды, победив второй год подряд. Третье место у команды Магнитогорской и Верхнеуральской епархии.

Лучшим нападающим турнира стал капитан южноуральской команды Михаил Сенчило. Лучшим вратарём признан игрок команды УМКДанил Дремов.

Председатель молодежной палаты Денис Савельев отметил: «Впервые в этом году трисильнейшие команды будут иметь возможность представить Магнитогорск втурнире на кубок Законодательного Собрания Челябинской области. Ребята будут бороться хоккейную коробку для муниципалитета. Таков главный приз победителю областного турнира по хоккею на валенках».