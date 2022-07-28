В Магнитогорске стартует первая Спартакиада молодёжных организаций

В Магнитогорске сегодня, 28 июля, стартует первая Спартакиада молодёжных организаций города. Масштабное мероприятие посвящено 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. Соревнования будут проходить с 28 июля по 12 августа на площадках спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». В программе состязаний семь дисциплин: мини-футбол, пляжный волейбол, настольный теннис, дартс, стрельба, баскетбол 3 х 3 и гонка на лодках класса «Дракон».

По словам организаторов, зрители Спартакиады смогут не только поддержать молодых спортсменов, но и зарядиться яркими эмоциями.

На старт состязаний выйдут пять команд, представляющих различные молодёжные организации Магнитки. В их числе - команды «Союза молодых металлургов», Общественной молодёжной палаты при городском Собрании депутатов, волонтёрской организации «Волонтёры Победы», «Молодой Гвардии Единой России», а также движения «Новые люди».

По итогам всех соревнований определится победитель, которому достанется Кубок первой спартакиады молодёжных организаций Магнитки.

Организаторами мероприятия выступили ПАО «ММК», МГМОО «Союз молодых металлургов» при поддержке частного физкультурно-спортивного учреждения ПАО «ММК» «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».