В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку

В Миассе (Челябинская область), на курорте «Солнечная долина», с третьего по 17 июля состоятся соревнования по маунтинбайку.

С третьего по девятое июля состязания будут носить статус международных: вместе с представителями сборной России на старт выйдут спортсмены из Болоруссии. С 14 по 16 июля пройдут чемпионат и первенство дисциплине кросс-кантри. На старт выйдут свыше полусотни спортсменов. Сегодня, третьего июля, участники приступили к финальной подготовке.

Старты будут проходить в дисциплине кросс-кантри с дистанцией круга 1,2 и 3,5 километра.

Как отметил менеджер спортивного отдела ГЛК «Солнечная долина» Егор Коссе, эти соревнования станут настоящим испытанием для спортсменов, а также зрелищным шоу для зрителей, которые смогут насладиться умениями и мастерством велосипедистов.

«Трассы специально подготовлены для обеспечения максимального вызова и адреналина - предлагаются разнообразные участки с различной сложностью. Каждая трасса требует от спортсменов особой выносливости, мастерства и стратегии. Будет интересно наблюдать за захватывающими спусками, сложными поворотами и препятствиями, которые придется преодолеть на пути к победе», - сказал Егор Коссе.