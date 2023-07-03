03.07.2023
В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку
03.07.2023
В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном
03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
03.07.2023
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
03.07.2023
Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят
03.07.2023
В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября
В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку
07.06.2023
Попавшие в сложную ситуацию дети Миасса смогут бесплатно обучиться поварскому искусству
31.05.2023
Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций
09.11.2022
Открытие горнолыжного сезона в Челябинской области откладывается
11.10.2022
В Челябинской области на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023