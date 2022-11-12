В начале декабря в Челябинске введут в эксплуатацию два спортобъекта

В начале декабря в Челябинске будут сданы в эксплуатацию два важных спортивных объекта - Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор».

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Алексей Текслер, побывавший сегодня на стройке.

«Оба сооружения в высокой степени готовности. Идут отделочные работы, монтаж оборудования», - рассказал глава региона.

По его оценке, на объектах трудится достаточное число строителей. «Срок сдачи по обоим объектам - начало декабря», - отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что все спортсмены и тренеры ждут завершения работ, чтобы начать тренировки.