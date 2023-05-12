В здоровом теле – здоровый дух: в ЮУрГУ прошел спортивный праздник

На стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске состоялся традиционный праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!», в этом году приуроченный к юбилею Южно-Уральского госуниверситета – 80-летию.

В мероприятии каждый год участвуют около трех тысяч человек. Это студенты, преподаватели, сотрудники вуза, школьники. Зарядиться энергией спорта приходят жители Челябинска.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Южно-Уральского государственного университета. Данный вуз – хранитель традиций и всего высшего образования Уральского региона, к тому же он входит в топ вузов Российской Федерации. И я всегда благодарю университет, ректора, весь педагогический коллектив и студентов за то, что они очень активно принимают участие в жизни города и области, социальных и волонтёрских проектах», - отметила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, общественный деятель Ирина Текслер.

На стадионе имени Елены Елесиной сегодня, 12 мая, разместились интерактивные зоны, фуд-корт, на одной из площадок все желающие могли сдать нормы ГТО. Но самыми ожидаемыми событиями праздника стали легкоатлетическая эстафета «Технополис» и олимпийский забег преподавателей и сотрудников университета. В этом году эстафета проходит уже в 54-й раз.

Широкомасштабное спортивное мероприятие организует Институт спорта туризма и сервиса ЮУрГУ, Учебно-спортивный комплекс ЮУрГУ, Министерство спорта Челябинской области, а также региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

В ЮУрГУ у каждого студента есть прекрасная возможность реализовать себя в творческой жизни. Помимо вокальных и танцевальных коллективов, в Центре творчества университета работают студия-театр «Манекен», театр моды «Валькирия», студия художественного слова. Хорошо развита в ЮУрГУ и спортивная жизнь. В структуру вуза входит крупный спортивный комплекс, который включает в себя легкоатлетический манеж, бассейн. На базе спорткомплекса ЮУрГУ можно сдать нормативы ГТО.