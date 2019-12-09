В Златоуст приедут сильнейшие ориентировщики России
Спорт
Сегодня, 13:17

В Златоусте (Челябинская область) состоятся чемпионат и Кубок России по лыжному ориентированию. Эти старты станут отборочными для попадания в состав сборной команды страны во всех возрастных группах.

Соревнования в Златоусте соберут всех сильнейших ориентировщиков-лыжников и пройдут в два блока с 10 по 21 декабря. В программе удлиненные, классические дистанции, спринт и эстафеты. Спортсмены в возрастных группах от 15 лет и старше в общей сложности выйдут на старт семи гонок.

В Златоуст уже съехались все ведущие атлеты – многократные чемпионы мира и Европы, победители Всемирной Универсиады, победители и призеры первенств планеты. В том числе, 14-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка планеты из Перми Эдуард Хренников. По итогам чемпионата и первенства России, Кубка страны и Всероссийских соревнований (два блока стартов) будут сформированы составы сборных команд для участия в этапах Кубка мира и других крупных международных состязаниях.

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