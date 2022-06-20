Ватерполистки «Динамо-Уралочки» признаны лидерами сборной России

Главный тренер женской ватерпольной сборной России Сергей Маркоч высоко оценил работу клуба «Динамо-Уралочка из Златоуста Челябинской области.

Женская ватерпольная сборная страны провела большой сбор в подмосковном городе Раменское. Клуб «Динамо-Уралочка» делегировал в главную команду России сразу шесть игроков плюс в тренерский штаб вошел наставник «Уралочки» Михаил Накоряков. По итогам сборов главный тренер национальной сборной Сергей Маркоч оценил работу команды и в числе лидеров назвал двух ватерполисток Златоуста – Полину Попову и Евгению Головину. Также положительных характеристик удостоились и остальные «уралочки»: Юлия Лаптева, Елизавета Заплатина, Наталья Воронцова и Екатерина Голубева.

Кроме того, большое число игроков «Динамо-Уралочки» сейчас задействованы в составе молодежной и юниорской сборных России. Вместе ватерполистки соберутся на двух турнирах, которые пройдут в июле в Златоусте на базе Центра Олимпийской подготовки. Это «Кубок Металлургов», посвященный 120-летию Златоустовского металлургического завода, и традиционный спортивный праздник «Кубок Валерия Ростова».