09.03.2022
В Магнитогорске уборщица выносила из магазина технику в мусорных пакетах
09.03.2022
Германский производитель шин Continental приостанавливает выпуск продукции в России
09.03.2022
В отношении главы Бердяушского поселения возбуждено уголовное дело
09.03.2022
Москва и Киев согласовали «зелёные коридоры» для эвакуации мирных жителей
09.03.2022
Магнитогорским детям подарят «Катюшу»
09.03.2022
Великобритания запретила продавать в Россию авиационную и космическую технику
Ватерполистки из Златоуста завершили регулярный чемпионат
04.03.2022
Златоустовскую «Уралочку» лишили возможности выиграть медали Евролиги
03.03.2022
Все участники ватерпольного «Финала четырех» России определятся в Киришах
18.02.2022
«Динамо-Уралочка» проведет матч ватерпольной Евролиги в Челябинске
16.02.2022
Определились даты матчей ватерпольной Евролиги с участием «Динамо-Уралочки»
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022