Ватерполистки из Златоуста завершили регулярный чемпионат

«Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) победно завершила регулярный чемпионат Суперлиги.

Ватерполистки главной команды «Динамо-Уралочка ЗМЗ» провели пять матчей в последнем туре чемпионата Суперлиги России, который проходил в Киришах. Они выиграли у нижегородского «Буревестника», московского «СКИФа» и «молодежки» «Уралочки». Дважды была зафиксирована ничья - в играх с волгоградским «Спартаком» и киришским «Кинефом». В итоге в турнирной таблице чемпионата златоустовские ватерполистки набрали 26 очков и заняли первое место в регулярном первенстве. «Кинеф» расположился на второй строчке, «Спартак» на третьей. Теперь впереди борьба за медали в главном турнире сезона – «Финале четырех».

«Молодежка» «Уралочки» заняла пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги.