Ватерполисток «Уралочки» встретили по-чемпионски

Из Хорватии в ранге победителей первенства Европы по водному поло вернулись ватерполистки команды «Уралочка» Златоуста и их тренер Михаил Накоряков.

По традиции была организована встреча в аэропорту Челябинска, где чемпионов континента приветствовали представители министерства спорта, журналисты, спортсмены и тренеры «Уралочки».

В сборной России во главе с Михаилом Накоряковым играли шесть спортсменок златоустовской команды. Все внесли свой вклад в победу, а капитан сборной Дарья Бунакова признана лучшим игроком первенства Европы.

«Мы ехали только за золотом. Такую задачу нам поставили тренеры и мы к ней шли. Настраивались на каждый матч, особенно на игры в плей-офф. И у нас всех вместе получилось. Очень рады, спасибо всем, кто нас поддерживал», - сказала, лучший игрок первенства Европы по водному поло Дарья Бунакова.

«Эмоции переполняли через край. Мы долго готовились к Первенству Европы и в плане тренировок, и в плане создания именно коллектива. У нас сложилась очень боевая и слаженная команда, которой по силам биться и на мировом уровне. А многие девчонки из этого состава наверняка будут привлекаться и в национальную сборную», - сказал главный тренер юниорской сборной России: Михаил Накоряков.

Встреча чемпионов продолжилась и в родном для «Уралочки» Златоусте. Центр Олимпийской подготовки организовал торжественный, по-настоящему чемпионский прием.

Напомним, безоговорочной победой сборной России завершилось первенство Европы по водному поло среди девушек до 17 лет в Хорватии.