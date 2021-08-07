Воспитанник челябинской школы волейбола завоевал серебряную медаль Олимпийских игр

Сегодня, седьмого августа, на Олимпийских играх в Токио завершился волейбольный турнир среди мужских команд. В составе россиян серебряную медаль завоевал воспитанник челябинской школы волейбола Виктор Полетаев.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, в матче за первое место на Олимпиаде встретились сборные России и Франции. Россияне не смогли взять реванш у соперников за поражение на групповом этапе, уступив в финале со счетом 2:3. Напомним, на групповом этапе российские волейболисты проиграли французам со счетом 1:3.