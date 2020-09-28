Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе

В Севастополе состоялся Кубок России по классическому и традиционному «панкратиону». Спортсмены отделения спортивной борьбы МБУ СШОР «Конас» Челябинска завоевали четыре медали.

В Севастополе на татами спортивного комплекса «Муссон» сошлись борцы из 26 регионов страны. В соревнованиях принимали участие мужские и женские команды. Для многих спортсменов – это первые серьезные соревнования после затяжного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе клуба «Конас», в ходе упорной борьбы у челябинских спортсменов два «золота» и три «серебра». На высшую ступень пьедестала почета поднялась Вера Лушкина, которая выиграла финальный поединок в традиционном «панкратионе» у спортсменки из Санкт-Петербурга. В этой же дисциплине «золото» взял Данил Ахмедьянов из СДЮШОР №10, а «серебро» досталось Алексею Сеногноеву из «Конаса».

В классическом «панкратионе» второе место у тех же Веры Лушкиной и Алексея Сеногноева. Это воспитанники «Конаса».