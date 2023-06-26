Юная челябинская пловчиха побила рекорд Европы

Воспитанница челябинской спортшколы №7 по водным видам спорта Софья Стрелец побила рекорд Европы, блестяще выступив в Санкт-Петербурге, где проходят всероссийские и международные соревнования по подводному спорту.

Софья Стрелец - лучшая на дистанции 400 метров под водой: девушка показала результат 03:00,10 и улучшила рекорд Европы на 1,15 секунды. Также челябинка стала второй на дистанции 100 метров под водой, преодолев дистанцию с личным рекордом – 37,83 секунды.

Южный Урал на стартах также представляют атлеты СШОР №7 по водным видам спорта Александра Воронина и Лев Смирнов.

Александра Воронина в своей возрастной категории стала второй на дистанции 400 метров под водой, а также завоевала «бронзу» на дистанциях 100 метров под водой и 200 метров в ластах.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, обеих девушек тренирует Евгений Богданов.

За медали в северной столице России борются 214 спортсменов со всей станы, а также из Беларуси и Казахстана.