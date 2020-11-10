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Юная футболистка из Магнитогорска встретилась с легендарным тренером Черчесовым

Спорт
Сегодня, 17:31
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Автор: 
Инна Шемаева

Торговая сеть «Пятёрочка» и PepsiCo завершили социальный проект #СпортНаПятёрочку для юных футболистов, который анонсировали весной 2020 года. Лучшие игроки со всей России получили шанс приехать в Москву, чтобы прокачать свои спортивные навыки под руководством опытных наставников. В их числе оказалась и Анжелика Арапова из Магнитогорска.

В конкурсе приняли участие мальчишки и девчонки 14-17 лет со всей страны. Но лишь 50 юных спортсменов выполнили все условия конкурса и дошли до финального этапа. Победители были определены с помощью открытого голосования.

Пятеро победителей конкурса от «Pepsi» и «Пятерочки», которые прислали свои видео-заявки на тему «Как я проведу свое спортивное лето», отправились в футбольную академию «Ювентус» в Москве. Ребята в течение недели смогли окунуться в стандартный режим тренировок профессиональных спортсменов одного из лучших футбольных клубов. Стажировка дала им возможность стать увереннее и попробовать себя в игре на профессиональном уровне.

Вторая пятерка призеров конкурса от «Lay’s» и «Пятёрочки» получили шанс попасть на мастер-класс к известному российскому тренеру – Станиславу Черчесову. Среди победителей оказались не только юноши, но и девушки. В их числе была и Анжелика Арапова из Магнитогорска.

«У нас в городе только недавно появилась женская команда, и пока она одна. Тренировки, к сожалению, проходят нечасто. Эта поездка – невероятный шанс, который показал, что всё возможно, что главное – заниматься тем, что нравится и приносит удовольствие, хоть это и звучит банально. Встреча со Станиславом Саламовичем и всё это путешествие - тому доказательство», - поделилась впечатлениями Анжелика.

У победителей была возможность пообщаться со своим кумиром, а также принять участие в тренировке, которую разработал один из лучших тренеров нашей страны.

«Упорство и стремление к победе – главные качества хорошего спортсмена. Я очень надеюсь, что ребята обязательно продолжат свои тренировки. И, кто знает, возможно, что с кем-то из них мы ещё встретимся на футбольном поле», – сказал Станислав Черчесов.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер предосторожности: площадка была оснащена средствами дезинфекции и защиты, кроме того, каждый участник и гость мероприятия сдали тест на коронавирус.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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